В ведомстве сообщили, что четко разграничивают свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины.

Служба безопасности Украины, с подачи которой СНБО сегодня, 20 августа ввел санкции против видеоблогера Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий, а также её матери Аллы Бондаренко и сайта "Страна", опубликовала официальный комментарий.

Читайте такжеСНБО ввел санкции против нардепа Деркача"СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против пророссийских пропагандистов и сотрудников спецслужб РФ. Служба безопасности Украины вынесла на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению экономических санкций против пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб РФ, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях… В частности, СНБО принял решение ввести персональные санкции до 4 физлиц, среди которых Анатолий и Ольга Шарий, Игорь Гужва. Также санкции вводятся против 4 компаний, связанных с интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду", - говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте Службы.

В свою очередь, глава СБУ Иван Баканов заявил, что санкции касаются нескольких направлений:

Читайте такжеСНБО ввел санкции против судей РФ в Крыму и главаря "ДНР" Пушилина"В первую очередь они ориентированы на защиту граждан и противодействие российской агрессии и гибридной войне. По каждому направлению мы работаем системно и целенаправленно... Повторюсь: Служба безопасности четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины. Наш долг - защищать государственную безопасность во всех ее проявлениях: от информационной составляющей до передовой на востоке", - цитирует Баканова официальный сайт СБУ.

Какие именно последствия будут иметь санкции, в пресс-релизе не уточняется.

Санкции уже прокомментировали Анатолий Шарий и Игорь Гужва, главный редактор издания "Страна".

Последний заявил, что решение СНБО является признанием работы СМИ, а следствием санкций станет попытка в ближайшее время заблокировать деятельность сайта.

"Но мы продолжим работу. Скоро скажем как. Ничего. При Порошенко меня в тюрьму сажали. При Зеленском сайт блокируют. Но ушёл Порошенко. Уйдёт и Зеленский", - написал главред на своей странице в соцсети Facebook.

Блогер Шарий записал обращение к президенту Зеленскому, в котором заявил, что раз в Украине начали бороться с родственниками Шария, сам Шарий будет бороться с родственниками президента.

Также СНБО ввел персональные санкции против нардепа Андрея Деркача.

Автор: Андрей Софин