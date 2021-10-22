На вопрос, может ли идти речь о депутате от "Слуги народа" Ирине Верещук, Давид Арахамия не дал четкого ответа.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что президент уже определился с кандидатурой на пост министра обороны в случае отставки Андрея Тарана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арахамия сказал в комментарии журналистам.

На вопрос, когда в парламенте могут рассмотреть вопрос относительно министра обороны, председатель фракции "СН" ответил: "Думаю, что в течение двух-трех недель уже будем определяться".

На уточнение, есть ли уже претенденты на должность министра обороны, Арахамия сообщил: "Есть. И уже окончательное решение президента".

Кроме того, на вопрос, женщина это или мужчина, и может ли идти речь о депутате от "СН" Ирине Верещук, глава фракции сказал: "Мы за равенство всех граждан, независимо от пола".

Возможная отставка Тарана

Как сообщал УНИАН, в начале сентября некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщали о возможных кадровых изменениях в правительстве, в частности увольнении Андрея Тарана с должности министра обороны.

10 сентября председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что полной смены состава правительства не будет, а речь идет о замене 3-4 министров. При этом отказался называть, о каких министерствах идет речь.

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29 сентября депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко сообщил, что на заседании фракции 1-2 октября в Трускавце будут рассматриваться кадровые вопросы. На вопрос, о замене скольких министров может идти речь, он отметил, что "есть вопросы" по министрам обороны, экологии, социальной политики.

29 сентября президент Зеленский заявил, что вероятная отставка нескольких министров рассматривается не из-за их личностей, а учитывая результаты их работы.

13 октября министр обороны Украины Андрей Таран прокомментировал сообщение о вероятности его отставки с должности главы оборонного ведомства. Министр подчеркнул, что готов говорить о будущем Вооруженных сил, а не будущем "конкретного человека".

Автор: Таня Поляковская