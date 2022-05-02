Владимир Зеленский подчеркнул, что ему страшно за украинцев, потерявших своих близких.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что готовившиеся на него покушения – это не так страшно, а вот у президента РФ гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к его политике.

Об этом он заявил в интервью австралийскому телеканалу Nine Network.

На вопрос журналиста, как он может прокомментировать информацию о предотвращении 10 покушений на него, Зеленский ответил: "Это не так много. Это значит – десять человек хотят этого. Поэтому это не так страшно. Я думаю, что у президента РФ гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к их политике. Поэтому, я думаю, что то, что пережили мы, и все сейчас, когда люди сидят в подвалах, когда людей пытают, я думаю, у меня более-менее ситуация не так страшна".

Он отметил, что переживает за украинцев, которые из-за войны потеряли своих близких.

"Мне страшно за наших людей и страшно особенно за те семьи, которые потеряли близких. Я считаю – пока у тебя есть семья и ты не потерял близких людей, нет ничего, что нельзя поправить и нет ничего суперстрашного", - отметил Зеленский.

Он также сообщил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину даже не думал уезжать из Украины.

"Я, честно говоря, даже не колебался. Я даже не думал, что ко мне будут такие предложения (оставить Украину – УНИАН). Кстати, согласно протоколу, да, такие предложения были от партнеров… И у нас в государстве мне говорили специалисты по безопасности, и из других политических лагерей, что Украина в принципе может потерять институциональность, если не будет президента, поэтому я должен поехать в безопасное место какое-то, уехать, потому что можно потерять президента из-за того, что будет оккупирован Киев, будет оккупирована столица", – отметил президент.

Зеленский выразил уверенность, что поступил правильно, оставшись в Украине в начале войны.

"Было много разных предложений, но я даже не думал о том, чтобы ехать. Я понимал точно, что это не даст прочности нашему государству. Как так - лидер едет? Даже если так кто-то поступал раньше и, даже если так говорит вся безопасность твоего государства и руководство безопасное, и лидеры других стран, я должен действовать, как я считаю. Мне кажется, что это был верный выбор", - резюмировал президент.

Как ранее сообщал УНИАН, 20 марта, по данным разведки, в Украине начали прибывать дежурные группы боевиков, связанные с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (Вагнер), Евгением Пригожиным. Основная задача преступников - ликвидация высшего военно-политического руководства Украины.

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что президент Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушений на его жизнь.

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