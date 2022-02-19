Президент подчеркнул, что Украина и Великобритания остаются "едиными в стремлении деэскалации дипломатическим путем".

В Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию в сфере безопасности на фоне агрессивных действий России.

Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие совместные шаги. Остаемся едиными в стремлении деэскалации дипломатическим путем", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что благодарен Великобритании за поддержку Украины и сотрудничество "ради безопасности и мира".

Как сообщал УНИАН, на конференции по безопасности в Мюнхене Зеленский также должен встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцом и с вице-президентом США Камалой Харрис.

Зеленский ожидает "конкретных договоренностей" относительно предоставления Украине дополнительной военной и финансовой поддержки.

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