Уже сегодня президент должен вернуться в Киев.

Президент Украины 19 февраля выступит на Мюнхенской конференции по безопасности. Владимир Зеленский уже прибыл в Германию. Главным вопросом, который будет поднимать глава государства, будут угрозы у украинских границ.

О своем прибытии в Мюнхен президент рассказал в Instagram. Он подчеркнул, что Украина стремится к миру только путем дипломатии.

"Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся установления мира исключительно дипломатическим путем", – написал Зеленский.

В планах украинского президента встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, вице-президенткой США Камалой Гаррис. Также состоятся переговоры с представителями международных финансовых институтов и другими партнерами и друзьями Украины.

Отмечается, что Зеленский ожидает "конкретных договоренностей относительно предоставления нашей стране дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины".

Уже сегодня президент должен вернуться в Киев.

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