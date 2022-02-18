После выступления украинского лидера запланирована дискуссия.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 февраля, выступит на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом говорится в программе мероприятия.

Выступление президента Украины запланировано на 16:30 по Киеву. Зеленский будет выступать в рамках блока "Региональные проблемы" с темой "Украина и европейская безопасность".

Кроме того, украинский президент примет участие в дальнейшей дискуссии, запланированной на субботу в 17:30-18:00 по киевскому времени. Модератором дискуссии под названием "Пермакриза Европы: Украина и европейская безопасность" станет журналистка CNN London Кристиан Аманпур.

Мюнхенская конференция по безопасности состоится 18-20 февраля. Ожидается, что тема российской агрессии в отношении Украины станет центральной на Мюнхенской конференции по безопасности. Событие посетят более 30 мировых лидеров. На конференции выступят канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и другие политики.

Представители России на конференцию не приедут впервые за последние 20 лет. Президент РФ Владимир Путин отказался от участия.

Как сообщает The Hill, Владимир Зеленский на полях конференции встретится с вице-президенткою США Камаллою Харрис.

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский выступил за предоставление гарантий безопасности для Украины.

"Мы подняли этот вопрос на уровень тех лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом. Которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансируемой, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что случится, должны нести ответственность – сильные мира сего", - сказал президент.

Он также выступил за принятие глобального документа по безопасности с гарантиями для Украины, подписать который, по словам Зеленского, должны Россия и США.

В Кремле уже отреагировали на предложение президента Зеленского. По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, при обсуждении вопросов общей безопасности нельзя игнорировать "безопасность отдельных стран".

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