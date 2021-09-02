В честь его приезда здание мэрии Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага.

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в честь приезда главы Украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага.

Это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости нашего государства.

Как сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, ныне в Калифорнии - поздний вечер. Утром у президента запланирована встреча с СЕО Apple Тимом Куком, выступление в Стэнфордском университете, общение с ведущими инвесторами и венчурными фондами Кремниевой долины, встреча с украинскими предпринимателями и специалистами долины, знакомство с работой национальной гвардии Калифорнии.

"Это первый за все время визит украинского президента в Калифорнию", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский во время посещения Калифорнии планирует создать новые возможности для взаимодействия Украины и США в сферах IT-технологий и в космической индустрии.

Накануне Зеленский провел встречу с президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне.

Авторы: Юрий Годован, Виктория Токарева