Президент отметил, что ему странно слышать от российской стороны просьбы о каких-либо гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой российской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на требование России о превентивном отказе Киева от членства в НАТО.

Как сообщается на сайте главы государства, об этом Зеленский рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

В частности, журналист напомнил, что президент России Владимир Путин требует письменных гарантий, в частности превентивного отказа Киева от членства в НАТО.

Читайте такжеРоссия выдвинула "ракетные" требования США и НАТО и пригрозила военным ответомОн спросил, был ли бы Зеленский готов отказаться от этой идеи в обмен на гарантированный отвод российских войск от границ Украины.

На что президент отметил, что Украина отдала свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире, а в ответ получила, в том числе и от России, заверения уважать украинские границы и безопасность.

"Все это было выброшено на помойку. Поэтому странно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой российской стороной", - подчеркнул он.

Напомним, что Владимир Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО. В декабре, комментируя данные о перемещении российских войск, глава Кремля заявил, что будет требовать от Альянса гарантий невступления Украины.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красных линий" в отношении возможного членства Украины в военном альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск у Украины, что негативно восприняли страны восточного фланга Альянса.

В Украине убеждены, что внеблоковость Украины никоим образом не уменьшит аппетит" Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.

Западные разведданные подтверждают подозрительные перемещения войск РФ вдоль границы с Украиной. В разведке предполагают, что РФ попытается еще раз вторгнуться на территорию страны уже этой зимой.

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Автор: Антонина Доломанжи