Президент РФ упрекнул страны Альянса в "активном военном "освоении" территории Украины.

Президент Российской Федерации Владимир Путин опасается продвижения НАТО на восток и размещения Альянсом в Украине "угрожающих России" вооружений.

Об этом шла речь во время телефонного разговора Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает пресс-служба Кремля.

В частности Путин упрекнул страны НАТО в "активном военном "освоении" территории Украины, что создает прямую угрозу безопасности России".

При этом он заявил о необходимости срочно начать переговоры, чтобы исключить "дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений".

Читайте такжеБайден пригрозил Путину "ужасной ценой" в случае вторжения РФ в УкраинуНапомним, Борис Джонсон в ходе этого разговора призвал Путина уменьшить напряжение на границе с Украиной, предупредив его о последствиях.

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Автор: Катерина Шварц