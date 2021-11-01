За них ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 31,9% и 31,6% респондентов соответственно.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Петр Порошенко возглавили антирейтинг кандидатов на пост президента.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Так, среди кандидатов на пост президента, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, респонденты называли Владимира Зеленского (31,9%), Петра Порошенко (31,6%), Виктора Медведчука (24,7%), Юрия Бойко (24,0%), Олега Ляшко (15,0%), Юлию Тимошенко (13,8%), Олега Тягнибока (11,0%).

Остальных кандидатов назвали менее 10% опрошенных.

В то же время, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (18,7% всех опрошенных).

За Петра Порошенко намерены проголосовать 12,7% опрошенных, за Юрия Бойко — 6,2% респондентов.

Кроме того, за Дмитрия Разумкова проголосовали бы 5,5%, а за Юлию Тимошенко — 5,0% опрошенных.

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Также 4,1% респондентов выразили намерение проголосовать за Владимира Гройсмана, 3,2% — за Игоря Смешко, 3,1% — за Евгения Мураева, 2,0% — за Олега Ляшко, 1,7% — за Виктора Медведчука, 1,4% — за Олега Тягнибока, 0,3% — за Киру Рудык.

Если бы проходил второй тур выборов президента и в него попали Зеленский и Порошенко, то 26,7% среди всех опрошенных ответили, что проголосовали бы за Зеленского, а 21,3% — за Порошенко.

Среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за Зеленского проголосовали бы 55,6%, а за Порошенко — 44,4%.

Справка. Исследование проведено с 23 по 27 октября методом CATI (телефонный опрос). Было опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

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Автор: Антонина Доломанжи