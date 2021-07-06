Направление движения Украины как правильное оценивают четверть опрошенных (26%), как неправильное – 64%, затруднились ответить – 11%.

Рейтинг доверия к политикам возглавляет дейтсвующий президент Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, не доверяют – 52%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 30 июня – 3 июля.

По данным исследования, Юлии Тимошенко доверяют 30%, не доверяют – 68%. Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют – 58%. Петру Порошенко доверяют 24%, не доверяют – 75%. Виктору Медведчуку доверяют 16%, не доверяют – 70%. Денису Шмигалю доверяют 16%, не доверяют – 52%, не слышали о таком – 28%.

Парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 24,9% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию «Европейская солидарность» – 13,5%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,8%, «Батькивщина» – 12,3%. Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию «Сила и честь» поддерживают 4,8%, Радикальную партию – 4,7%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» – 4,5%, партию Мураева «Наши» – 4,3%, «УДАР Виталия Кличко» – 4,1%, партию Шария – 3,7%, Рейтинг других политических сил – менее 3%.

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Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 29,1% проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 13,4% поддержали бы Порошенко, 12,5% – Бойко, 11,3% – Тимошенко, 8,7% – Смешко, 5,5% – Мураева, 4,6% – Гройсмана, 3,4% – Ляшко. Поддержка других кандидатов - ниже 3%.

Больше всего на предстоящих президентских выборах в 2024 году хотели бы видеть в списках Зеленского (34%) и Тимошенко (22%). Бойко хотели бы видеть в списках 20%, Порошенко – 18%, Гройсмана – 15%, Смешко – 14%, 10% – Мураева.

Антирейтинг возглавляет Порошенко: 45% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 36% не проголосовали бы за Бойко, 32% – Тимошенко, 27% – Зеленского, 24% – Ляшко, каждый шестой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Яценюка, Тягнибока и Мураева.

Согласно моделированию второго тура президентских выборов, Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами. Так, в паре Зеленский-Порошенко результат 65% против 35% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский-Тимошенко – 61% против 39%, в паре Зеленский-Бойко – 66% против 34%.

Также результаты опроса демонстрируют, что направление движения страны как правильное оценивают четверть опрошенных (26%), как неправильное – 64%, затруднились ответить – 11%.

*** Опрос проведен методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров среди 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

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Автор: Леся Лещенко