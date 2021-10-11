На видео показаны зажигательные танцы политиков под диджейский сет главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Появилось видео с закрытой вечеринки "слуг народа" во время их съезда в Трускавце.

Ведущая Екатерина Осадчая, которую единственную среди журналистов пригласили на эту вечеринку, поделилась видео оттуда в эфире программы "Светская жизнь".

На видео показаны зажигательные танцы нардепов и других политиков под диджейский сет главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который выступал под псевдонимом DJ David Braun.

Во время отыгрывания сета Арахамия активно махал руками и прыгал за диджейским пультом.

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Он также рассказал, что очень волновался перед своим выступлением и специально не подбирал треки. Он заверил, что отыграл сет бесплатно.

"Немного взял сет, с которым я работал с "Зе. Молодежью", затем его адаптировал и добавил треки из 80-ых и 90-ых. Много было Red Hot Chili Peppers, Queen, Boney M", - рассказал Арахамия.

Как сообщал УНИАН, заседание парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце, в котором принимал участие президент Украины Владимир Зеленский, закончилось в ночь на 3 октября гала-концертом.

Начался вечер с выступления главы фракции Давида Арахамии, он сыграл на барабанах. Он же и закрывал вечер, выступив как DJ David Braun.

Ранее на собрании молодежного крыла партии "Слуга народа" в Скадовске глава фракции СН Давид Арахамия выступил как ди-джей. А председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко был ведущим вечеринки.

Автор: Олег Давыгора