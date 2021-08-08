глава фракции СН сыграл, в том числе, ремейк на песню группы Грибы "Между нами тает лед".

На сборах молодежного крыла партии "Слуга народа" в Скадовске глава фракции СН Давид Арахамия выступил в качестве ди-джея David Braun, а глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко был ведущим вечеринки.

Об этом сообщает "Политика страны". Видео ди-джейских сетов Арахамии появились в соцсетях.

Отмечается, что глава фракции СН сыграл, в том числе, ремейк на песню группы Грибы "Между нами тает лед".

На съезде присутствовали представители всех ячеек партии, более 250 делегатов. Во время съезда участники проходили тренинги по таким направлениям: Государство, Экономика, Громада.

Утверждается, что в "ЗЕкемп" спросили, что больше всего запомнилось участникам. Среди ответов были варианты: "Караоке", "кальян", "ужасная еда" и "прекрасные крысы".

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что готов потратить на отдых с семьей $5 тыс.

Отвечая на вопрос журналистов, где он будет отдыхать летом, Арахамия сказал: "На Северный полюс я хочу, где людей нет".

После этих шуток он отметил, что хочет со своей семьей куда-то поехать, скорее всего за границу, возможно, в Хорватию или в Албанию.

Автор: Дмитрий Захаров