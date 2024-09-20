По мнению нардепа Мережко, "иногда надо просто увольнять тех, кто делает такие заявления".

"Абсолютно недопустимое" заявление главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского о Крыме является опасным, в частности потому что оно ставит под сомнение территориальную целостность Украины. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время брифинга высказал Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Говоря о недавнем заявлении Сикорского по Крыму, депутат напомнил, что, по мнению главы МИД Польши, "надо передать Крым под мандат ООН и провести референдум".

"Честно говоря, меня очень расстроило и удивило это заявление. Удивило потому, что мы ожидали со стороны министра иностранных дел очень дружественной для нас страны, нашего союзника, понимания и поддержки ситуации", - сказал он.

Мережко добавил, что речь идет и об Украине, о ее интересах, о ее Конституции, о принципах международного права, в том числе, о принципе территориальной целостности Украины.

"Опасность этого заявления, по моему мнению, заключается в том, что оно было сделано министром иностранных дел Польши. Как мы знаем, официальную точку зрения государства представляют три человека: это президент, это премьер-министр и это министр иностранных дел", - напомнил депутат.

Так, отметил Мережко, ему хотелось бы услышать от имени Польши какую-то реакцию на это заявление: "Потому что это довольно опасно. Иначе это можно рассматривать как официальную позицию государства".

Само же заявление парламентарий назвал "абсолютно недопустимым":

"Вообще понятие мандата ООН, подмандатной территории - это из истории международных отношений начала 20-го века. То есть Лига Наций. Ничего такого в рамках современной системы ООН нет. Была так называемая система опеки, подопечные территории. Но эта система перестала существовать также. То есть, что он имел в виду, - совершенно непонятно даже с международно-правовой точки зрения".

Кроме того, добавил он, "что касается призывов к проведению референдума, то это вопиющим образом противоречит и нашей Конституции, и международному праву".

"Дело также в том, что нельзя вознаграждать агрессора, нельзя вознаграждать преступника. Попытка аннексии Крыма является тяжким международным преступлением. И преступник, государство-агрессор должно отвечать за это. А ни в коем случае нельзя говорить о каком-то, в данном случае речь идет о своеобразном вознаграждении каким-то референдумом", - сказал глава комитета.

Мережко подчеркнул, что заявление Сикорского, по его мнению, является опасным еще и потому, что "оно ставит под сомнение территориальную целостность Украины, ее суверенитет".

"Это абсолютно недопустимо", - подчеркнул он и выразил мнение, что "за такими заявлениями иногда надо просто увольнять тех, кто делает такие заявления".

Заявление Сикорского о Крыме

Как известно, ранее Сикорский сделал заявление по Крыму во время дискуссии на 20-й международной конференции в Киеве. Судя по этой цитате, Сикорский считает возможным пойти на компромисс по Крыму, чтобы закончить войну.

"Крым символически важен для России и особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законным жителем и тому подобное... И мы могли бы отложить это на 20 лет", - сказал он.

В МИД Украины отреагировали на предложение Сикорского передать Крым под мандат ООН для подготовки референдума. В министерстве подчеркнули, что статус Крыма как украинской территории не подлежит обсуждению.

Вас также могут заинтересовать новости: