В Варшаве утверждают, что решение можно найти, если этого захотят обе стороны.

Временно оккупированный россиянами Крым можно передать под мандат ООН, чтобы провести там "честный референдум". С соответствующим предложением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время дискуссии на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве.

По его словам, украинский полуостров является символически важным для правителя РФ Владимира Путина, а также стратегически важным для Украины. Поэтому, по его мнению, Киев и Москва не смогут договориться о мире без демилитаризации Крыма.

Однако, заявил Сикорский, решение можно найти, если этого захотят обе стороны.

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"Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее... И мы могли бы отложить это на 20 лет", - говорит польский министр.

Деоккупация Крыма

Несколько ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что вернуть оккупированный Россией Крым вполне реально:

"Конечно, это большая военная тайна... Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, которые находятся на оккупированных территориях, которые страдают".

Крым будет возвращен в состав Украины. Это уже происходит полным ходом. Российский оккупационный контингент в Крыму постепенно, но уверенно, становится обреченным на полную изоляцию. А за изоляцией последует освобождение, уверен военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Эту же позицию разделяют союзники Украины. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно подчеркнул, что Россия должна вернуть Украине контроль над полуостровом Крым.

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