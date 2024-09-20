Стоит отметить, что в заявлении МИДа Сикорский не упоминается, там также не сказано, кто именно пытается обсуждать статус Крыма.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на предложение главы МИД Польши Сикорского передать Крым под мандат ООН для подготовки референдума.

В ведомстве подчеркнули, что статус Крыма как украинской территории не подлежит обсуждению. Ранее глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский предложил подумать о передаче полуострова под мандат ООН для окончания войны с Россией.

Стоит отметить, что в заявлении МИДа Сикорский не упоминается, там также не сказано, кто именно пытается обсуждать статус Крыма.

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"Территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом обсуждения или компромиссов. Крым - это Украина. На стороне Украины наши Силы Обороны, партнеры, Устав ООН и международное право. Крым - это важный центр европейской архитектуры безопасности. Ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров", - заявило украинское внешнеполитическое ведомство.

Там отметили, что ожидают дальнейшей решительной поддержки партнеров, чтобы заставить Россию вернуться к уважению к международному праву и Уставу ООН, вывести свои войска и вооружения со всей суверенной территории Украины и восстановить ее территориальную целостность, а также привлечь Россию к ответственности за ее агрессию против Украины и за все совершенные преступления.

"Все усилия должны быть направлены на то, чтобы быстрее достичь этих целей, а не удовлетворять, тем или иным способом, аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права", - добавили в МИДе.

Заявления Сикорского о Крыме - детали

Радослав Сикорский сделал заявление по Крыму во время дискуссии на 20-й международной конференции в Киеве. Судя по этой цитате, Сикорский считает возможным пойти на компромисс по Крыму, чтобы закончить войну.

"Крым символически важен для России и особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законным жителем и т.д... И мы могли бы отложить это на 20 лет", - сказал он.

Утром в четверг на эти заявления отреагировал и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который в своем телеграмм-канале также написал, что "Крым - это Украина". Также на слова Сикорского отреагировал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, такие предложения являются недопустимыми и циничными, а также не отвечают интересам Украины и крымских татар.

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