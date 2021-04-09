Заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 9 апреля, не будет.
Об этом Офис президента сообщил в комментарии Радио Свобода.
Читайте такжеЗеленский посетит Париж на следующей неделе – посол
Отмечается, что президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов в этот день находятся на Донбассе. График заседаний Совбеза корректируется в зависимости от графика главы государства.
Зеленский находится на передовой с 8 апреля. Ранее на Банковой информировали, что президент провел ночь на фронте и продолжает посещение позиций ВСУ, которые в последнее время пострадали в результате обстрелов со стороны российских оккупантов.
На заседании 9 апреля члены СНБО должны были рассмотреть санкции против контрабандистов, а также работы нелегальных конвертационных центров.
Как объяснял секретарь СНБО Алексей Данилов, Совбез собирается раз или два раза в месяц, когда возникает необходимость обсудить насущные вопросы.
На предыдущем заседании СНБО, 19 марта, был принят максимальный объем санкций против ряда бывших украинских политиков и силовиков, которые в подавляющем своем большинстве теперь имеют гражданство России.
Стягивание Россией войск к границе с Украиной
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- 31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.
- Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.
- Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.
- В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
- Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram