Члены СНБО должны были рассмотреть санкции против контрабандистов

Заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 9 апреля, не будет.

Об этом Офис президента сообщил в комментарии Радио Свобода.

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Отмечается, что президент Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов в этот день находятся на Донбассе. График заседаний Совбеза корректируется в зависимости от графика главы государства.

Зеленский находится на передовой с 8 апреля. Ранее на Банковой информировали, что президент провел ночь на фронте и продолжает посещение позиций ВСУ, которые в последнее время пострадали в результате обстрелов со стороны российских оккупантов.

На заседании 9 апреля члены СНБО должны были рассмотреть санкции против контрабандистов, а также работы нелегальных конвертационных центров.

Как объяснял секретарь СНБО Алексей Данилов, Совбез собирается раз или два раза в месяц, когда возникает необходимость обсудить насущные вопросы.

На предыдущем заседании СНБО, 19 марта, был принят максимальный объем санкций против ряда бывших украинских политиков и силовиков, которые в подавляющем своем большинстве теперь имеют гражданство России.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Автор: Яна Ставская