К санкциям СНБО стоит приготовиться бенефициарам конвертационных центров.

На заседании 9 апреля Совет национальной безопасности и обороны будет рассматривать вопрос введения новых санкций.

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Как сообщает ZN.UA, на этот раз санкции коснутся контрабандистов. Санкционный список на прошлой неделе дополнят фамилиями тех, кто не вошел в «топ-10», но имеет существенное влияние на этом незаконном рынке. Однако журналисты не ожидают введения санкций против "реальных королей контрабанды".

Кроме того, к санкциям СНБО стоит приготовиться бенефициарам конвертационных центров.

По оценкам экспертов Института социально-экономической трансформации, годовой объем средств, которые проходят через так называемые "конверты" составляет около 60 млрд грн, а Государственный бюджет ежегодно в следствие их работы теряет не менее 18 млрд грн.

Заседание СНБО: что известно

2 апреля на заседании Совета национальной безопасности и обороны были введены санкции против топ-десятки украинской контрабанды. На этом же заседании рассматривался вопрос о вакцинации против COVID-19.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что заседания СНБО будут собирать раз или два раза в месяц, когда будет потребность обсудить насущные вопросы. По его словам, в плановом режиме, пятница – день Совета нацбезопасности и обороны.

На заседании 19 марта СНБО ввела максимальный объем санкций против ряда бывших украинских политиков и силовиков, которые в подавляющем своем большинстве теперь имеют гражданство России. Под санкции попали нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также Наталия Лавренюк, которую называют гражданской женой Тараса Козака. Санкции введены по статье о финансировании терроризма. Перед этим СНБО ввел санкции против Козака и его телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK, которые связывают с Медведчуком.

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Автор: Дмитрий Захаров