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Началось внеочередное заседание Верховной Рады (прямая трансляция)

13:59, 30 апреля 2020
Политика
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УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании зарегистрировались 342 народных депутатов.

В повестке дня заседания 17 вопросов. Депутаты рассмотрят, в частности, ослабление карантина, продление срока действия "коронавирусных законопроектов" по поддержке бизнеса и др.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров продлил действие общенационального карантина до 11 мая.

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