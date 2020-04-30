Началось внеочередное заседание Верховной Рады (прямая трансляция)
13:59, 30 апреля 2020Политика
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На заседании зарегистрировались 342 народных депутатов.
УНИАН
Началось внеочередное заседание Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, на заседании зарегистрировались 342 народных депутатов.
В повестке дня заседания 17 вопросов. Депутаты рассмотрят, в частности, ослабление карантина, продление срока действия "коронавирусных законопроектов" по поддержке бизнеса и др.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров продлил действие общенационального карантина до 11 мая.
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