Началось внеочередное заседание Верховной Рады (прямая трансляция)

На заседании зарегистрировались 342 народных депутатов.

Началось внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Как передает корреспондент УНИАН, на заседании зарегистрировались 342 народных депутатов. В повестке дня заседания 17 вопросов. Депутаты рассмотрят, в частности, ослабление карантина, продление срока действия "коронавирусных законопроектов" по поддержке бизнеса и др. Как сообщал УНИАН, Кабинет министров продлил действие общенационального карантина до 11 мая.

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