Верховная Рада Украины решила, что народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев будет вести заседание парламента во время рассмотрения вопроса об отзыве Дмитрия Разумкова с должности спикера.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 239 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале.
Как напомнил во время заседания первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко, на завтра назначено рассмотрение вопроса о снятии Разумкова с должности.
"Наша фракция предлагает рассмотреть вопрос, кто будет председателем на этом заседании. При рассмотрении вопроса об отзыве с должности председателя Верховной Рады Украины избрать... среди народных депутатов, которые не подписали предложение об отзыве председателя, председательствующим на пленарном заседании народного депутата Украины Даниила Гетманцева", - сказал Корниенко.
В то же время во время обсуждения вопроса сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко предложила три альтернативные кандидатуры: внефракционного депутата Гео Лероса, заместителя председателя фракции "СН" Юрия Корявченкова и депутата от "ЕС" Алексея Гончаренко. Корявченков заявил самоотвод.
Депутат от "СН" Александр Качура предложил кандидатуру экс-главы ВР, народного депутата от "ЕС" Андрея Парубия, а председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк - кандидатуру депутата от "СН" Александра Бакумова.
Лерос также предложил кандидатуру заместителя председателя фракции "СН" Николая Тищенко.
По результатам "рейтингового" голосования за Гетманцева проголосовали 236 депутатов, за Лероса - 42, за Гончаренко - 72, а за Бакумова - 118.
Другие кандидатуры на голосование не ставились.
В конце концов кандидатуру Гетманцева выдвинули уже на окончательное голосование как набравшую наибольшее количество голосов в "рейтинговом" голосовании.
Отставка Разумкова: что известно
30 сентября Дмитрий Разумков сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады. Однако впоследствии в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение о подписных листах относительно отставки Разумкова - личная инициатива лишь главы фракции Давида Арахамии. По поводу этого спикер впоследствии потроллил "слуг".
Читайте такжеРазумков рассказал, почему депутаты ускоряют его отставку20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложении депутатам взяток за поддержку "некоторых отставок".
2 октября в "Слуге народа" сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке председателя ВР и планируют начать соответствующую процедуру.
4 октября председатель Верховной Рады сообщил о запуске процедуры отзыва спикера с должности. 5 октября депутаты отстранили Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня. В провластной фракции заявляют, что вопрос отставки спикера будет голосоваться в парламенте в четверг, 7 октября.
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