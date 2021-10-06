Его избрали среди депутатов, не подписавшихся под инициативой об отзыве спикера.

Верховная Рада Украины решила, что народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев будет вести заседание парламента во время рассмотрения вопроса об отзыве Дмитрия Разумкова с должности спикера.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 239 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале.

Как напомнил во время заседания первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко, на завтра назначено рассмотрение вопроса о снятии Разумкова с должности.

"Наша фракция предлагает рассмотреть вопрос, кто будет председателем на этом заседании. При рассмотрении вопроса об отзыве с должности председателя Верховной Рады Украины избрать... среди народных депутатов, которые не подписали предложение об отзыве председателя, председательствующим на пленарном заседании народного депутата Украины Даниила Гетманцева", - сказал Корниенко.

В то же время во время обсуждения вопроса сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко предложила три альтернативные кандидатуры: внефракционного депутата Гео Лероса, заместителя председателя фракции "СН" Юрия Корявченкова и депутата от "ЕС" Алексея Гончаренко. Корявченков заявил самоотвод.

Депутат от "СН" Александр Качура предложил кандидатуру экс-главы ВР, народного депутата от "ЕС" Андрея Парубия, а председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк - кандидатуру депутата от "СН" Александра Бакумова.

Лерос также предложил кандидатуру заместителя председателя фракции "СН" Николая Тищенко.

По результатам "рейтингового" голосования за Гетманцева проголосовали 236 депутатов, за Лероса - 42, за Гончаренко - 72, а за Бакумова - 118.

Другие кандидатуры на голосование не ставились.

В конце концов кандидатуру Гетманцева выдвинули уже на окончательное голосование как набравшую наибольшее количество голосов в "рейтинговом" голосовании.

Отставка Разумкова: что известно

30 сентября Дмитрий Разумков сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады. Однако впоследствии в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение о подписных листах относительно отставки Разумкова - личная инициатива лишь главы фракции Давида Арахамии. По поводу этого спикер впоследствии потроллил "слуг".

Читайте такжеРазумков рассказал, почему депутаты ускоряют его отставку20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложении депутатам взяток за поддержку "некоторых отставок".

2 октября в "Слуге народа" сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке председателя ВР и планируют начать соответствующую процедуру.

4 октября председатель Верховной Рады сообщил о запуске процедуры отзыва спикера с должности. 5 октября депутаты отстранили Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня. В провластной фракции заявляют, что вопрос отставки спикера будет голосоваться в парламенте в четверг, 7 октября.

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Автор: Таня Поляковская