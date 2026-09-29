Google 'Ассистент' официально ушел в прошлое: пользователи недовольны заменой

Теперь его место занял Gemini, а переключиться обратно на Google Assistant на Android-смартфонах уже нельзя.

Google завершила финальный этап отключения Google Assistant – для многих пользователей Android привычный голосовой помощник больше недоступен. Компания переводит юзеров на Gemini, но далеко не все довольны такой заменой, пишет Android Police.

О скором закрытии Assistant компания объявила еще в августе 2026 года. Процесс отключения начался 4 сентября, а теперь изменения добрались до большого числа пользователей.

Владельцы моделей Galaxy и Pixel сообщают, что больше не могут выбрать Google Assistant вместо Gemini – старый ассистент полностью исчез из настроек. Позже эту информацию подтвердили специалисты Android Authority и 9to5Google.

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При этом приложение Google Assistant все еще можно скачать на iPhone, и там оно продолжает работать как раньше. Это может означать, что серверы сервиса еще не отключены, однако его дальнейшее существование выглядит лишь вопросом времени.

Переход на Gemini соответствует стратегии Google по развитию ИИ. Новый помощник лучше справляется со сложными вопросами, поддерживает более естественные диалоги и умееет анализировать контекст запросов. Однако многие пользователи считают, что Gemini пока не стал полноценной заменой Assistant. В сети регулярно появляются жалобы на работу нового помощника, а после отключения "Ассистента" количество подобных отзывов увеличилось.

Главная претензия заключается в том, что Gemini потерял часть функционала, которыми пользователи активно пользовались в "Ассистенте". В частности, речь идет об управлении устройствами умного дома и взаимодействии с другими гаджетами. Gemini лучше подходит для общения и поиска ответов, но Assistant оставался более удобным инструментом для повседневных команд.

Ранее в этом году Google интегрировала Gemini в Chrome, превратив его в "ИИ-браузер". Одной из главных фишек стала боковая панель с доступом к Gemini, которая всегда доступна прямо в интерфейсе браузера.

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