Суббренд Volkswagen начал продавать недорогой электроседан с большим запасом хода (фото)

Jetta M6 стала первым серийным электромобилем бренда Jetta, созданного концерном FAW-Volkswagen.

Совместное предприятие FAW-Volkswagen открыло в Китае предварительные продажи электроседана Jetta M6. Об этом сообщает CarNewsChina.

Габариты автомобиля составляют 4806×1868×1895 мм (длина/ширина/высота), а колесная база – 2820 мм.

Базовая версия получила аккумулятор емкостью 42,9 кВт·ч, который обеспечивает запас хода до 465 км. Электродвигатель мощностью 152 к.с. позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 8,3 секунды.

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Jetta M6 555 Max и Jetta M6 555 Ultra оснащены аккумулятором емкостью 51,9 кВт·ч с запасом хода до 555 км. Обе версии получили электродвигатель мощностью 194 к.с.

Интерьер Jetta M6 соответствует современным тенденциям, характерным для большинства массовых китайских седанов. Автомобиль в стандартной комплектации оснащен центральным 15,6-дюймовым дисплеем, 8,88-дюймовой цифровой приборной панелью и несколькими физическими элементами управления.

Главной особенностью Jetta M6 можно назвать очень доступную цену (по крайней мере, если говорить о китайском рынке), которая начинается от 12 тысяч долларов. Примерно столько же стоит крошечный городской электромобиль Wuling Bingo.

Цены на Jetta M6 в Китае:

Jetta M6 465 Pro – $12 035;

Jetta M6 555 Max – $13 525;

Jetta M6 555 Ultra – $14 865.

Электромобили – другие новости

Недавно УНИАН сообщал, что Skoda Elroq возглавила рейтинг лучших электромобилей 2026 года по версии британских специалистов. Одним из ключевых преимуществ модели называют её универсальность.

Топовые версии имеют запас хода до 360 миль (579 км) по циклу WLTP. В реальных условиях во время испытаний автомобиль преодолевал 270–300 миль (435–483 км). Средняя эффективность Elroq во время дорожного теста составила 4,8 мили на кВт·ч.

Напомним также, что ранее автомобильный эксперт Крис Пайл из JustAnswer в комментарии GoBankingRates назвал шесть электромобилей, которые, по его мнению, оправдывают свою стоимость.

Среди них эксперт отметил Hyundai Ioniq 5. По словам Пайла, эта модель сочетает в себе доступную цену и достаточную надёжность. Он также положительно оценил дизайн электромобиля.

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