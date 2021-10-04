По словам спикера, рассмотрение решения о его увольнении во вторник или среду станет нарушением закона о регламенте Верховной Рады, и он этого не допустит.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков потроллил фракцию "Слуга народа" по поводу двух пакетов подписных листов о его отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Согласительного совета Разумков сказал, что выдал подписные листы по просьбе сначала фракции "СН", а затем председателя фракции Давида Арахамии.

По его словам, листы были выданы, "как и обещали, в тот же день, – аж два пакета".

"Думаю, что всем хватило для заполнения. Ну, чтобы наверняка", – сказал спикер парламента.

Разумков отметил, что увидел в СМИ сообщения о планах рассмотреть вопрос его увольнения во вторник-среду на этой неделе. При этом отзыв председателя парламента происходит в соответствии со ст. 76 и ст. 77 регламента Рады.

"Иначе не будет. Пока я председатель Верховной Рады, будет работать закон. Потом, что будет, посмотрим", – подчеркнул спикер.

По его словам, может произойти так, как это было в позапрошлый четверг – во время рассмотрения законопроекта об олигархах, – то есть, как считает Разумков, с нарушением положений регламента.

"Но пока что регламент и Конституция будут работать и в стенах Верховной Рады, и, надеюсь, за ее пределами", – подчеркнул Разумков.

Отставка Дмитрия Разумкова: что известно

30 сентября Разумков сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады. Однако впоследствии в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение о подписных листах относительно отставки Разумкова - личная инициатива лишь главы фракции Давида Арахамии.

Слухи о вероятной отставке Дмитрия Разумкова с поста председателя ВР ходят уже давно. 17 сентября в эфире программы "Свобода слова" Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поспорили из-за законопроекта об олигархах, направленного спикером в Венецианскую комиссию несмотря на позицию фракции "СН", выступающей против этого шага. Разумков пояснил, что отправил проект по обращению четырех оппозиционных фракций и групп, а также уполномоченного ВР по правам человека.

Читайте такжеРазумков обвинил комитет Рады в попытке сфальсифицировать закон об олигархахВ свою очередь Арахамия отметил: "Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека".

20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложении депутатам взяток за поддержку "некоторых отставок".

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверял, что нет никаких инициатив по отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

2 октября в "Слуге народа" сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке и планируют на этой неделе начать соответствующую процедуру.

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Автор: Надя Пришляк