Нацбанк ослабил гривню к доллару: официальный курс валют на 30 сентября

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,93 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 30 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,93 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,83/45,86 грн/долл., а к евро – 51,89/51,91 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 29 сентября вырос на 7 копеек и составил 45,16 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,65 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 7 копеек и составил 51,48 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,82 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 15 копеек и составил 45,15 гривни за доллар, а курс евро в банке подорожал на 5 копеек и составил 51,45 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,55 гривни, а евро – по курсу 50,45 гривни за единицу иностранной валюты.

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