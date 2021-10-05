Вопрос об отзыве Разумкова с должности предлагается рассмотреть 7 октября.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии вопрос об отзыве с должности председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 246 из 379 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, который ведет заседание, объявил о начале рассмотрения вопроса о включении в повестку дня сессии ВР вопроса об отзыве с должности председателя парламента.

"Согласно Регламенту, оно принимается на пленарном заседании, следующем за днем внесения такого предложения. И одновременно Верховная Рада дает поручения Счетной палате провести финансовую проверку исполнения сметы Верховной Рады в текущем году", - напомнил Стефанчук и добавил, что накануне поступило соответствующее предложение 175 депутатов.

В свою очередь, первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко отметил, что вопрос об отзыве с должности Разумкова предлагается рассмотреть 7 октября.

Против решения за включение в повестку дня сессии указанного вопроса проголосовали 86 депутатов, воздержались - 14, не голосовали - 33.

В "СН" это решение поддержали 211 депутатов, в группе "Доверие" - 16, в группе "Партия "За будущее" - 15, а также 4 внефракционных депутата.

"Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" не дали ни одного голоса "за".

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Отставка Разумкова: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 октября, Верховная Рада отстранила председателя парламента Дмитрия Разумкова от ведения двух пленарных заседаний. Инициировали отстранение фракция "Слуга народа", а также группы "Доверие" и "Партия "За будущее". "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" это предложение не поддержали.

По словам первого заместителя председателя фракции "СН" Александра Корниенко, 4 октября на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента председатель ВР "пренебрег правом депутатских фракций" на включение в повестку дня вопросов, на которых они настаивали. В "СН" считают, что таким образом спикер грубо нарушил Регламент ВР.

2 октября в "Слуге народа" сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова с должности председателя ВР.

Автор: Таня Поляковская