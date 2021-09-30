Спикеры Разумкова и Арахамии высказывают свои версии относительно статуса Арахамии в обращении к Разумкову по данному вопросу.

В "Слуге народа" говорят, что обращение Давида Арахамии о подписных листах относительно отставки Дмитрия Разумкова его личная инициатива, а у председателя ВР говорят, что Арахамия инициировал это от фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила в Telegram, что на заседании фракции "Слуга народа" "тема отзыва с должности руководства парламента не поднималась". В то же время она добавила, что в ходе выездного заседания в Трускавце планируется обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.

Палийчук отмечает: "Относительно сообщений в СМИ о направлении письма на имя председателя ВР с просьбой дать поручение Аппарату парламента изготовить соответствующие подписные листы, сообщаем, что это право народного депутата предусмотрено законом о Регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник". То есть она говорит о том, что Арахамия от себя лично, а не как глава фракции, обратился за подписными листами к Разумкову.

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В то же время пресс-секретарь главы ВРУ Ольга Туний сообщила журналистам, что "письмо об отзыве председателя парламента было направлено председателем депутатской фракции "Слуга народа" именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата Украины".

Напомним, сегодня председатель парламента сообщил в Facebook, что фракция "Слуга народа" инициирует его отставку.

Заседание "Слуги народа" в Трускавце и отставка Разумкова

1-2 октября в Трускавце в отеле Rixos Prykarpattya состоится выездное заседание фракции "Слуга народа". Планируется, что в нем примут участие президент Владимир Зеленский, представители Офиса президента и правительства.

Разумкову не поступало приглашение на заседание фракции "СН" в Трускавце. "Но мы не исключаем, что председатель Верховной Рады будет в эти дни на Западной Украине, в частности, во Львовской области", - отметила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в комментарии УНИАН 27 сентября. В то же время у Разумкова не исключали, что если соответствующее приглашение поступит, спикер посетит заседание фракции.

По мнению политолога Владимира Фесенко, на выездном заседании фракции в Трускавце будет решаться вопрос отставки Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Ранее Разумков обратился к антикоррупционным органам с тем, чтобы они проверили информацию о якобы предложении взяток за голоса за "некоторые отставки".

Сам глава Верховной Рады уверяет, что у него нет конфликта с партией или фракцией "Слуги народа".

Как сообщал УНИАН источник в "Слуге народа", в парламенте найдутся голоса за отставку Разумкова.

Автор: Надя Пришляк