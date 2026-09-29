Зеленский анонсировал ускоренную передачу трех истребителей F-16 от Бельгии

В Украину уже поступили из других стран запасы боеприпасов для самолетов F-16, сообщил президент.

До конца этого года Бельгия должна передать Украине три истребителя четвертого поколения F-16. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Есть важная договоренность с Бельгией о передаче нам трех истребителей F-16 до конца этого года", – отметил глава государства.

В частности, как подчеркнул Зеленский, для получения этих самолетов будет реализована ускоренная процедура.

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"Уже получены срочные поставки боеприпасов для F-16 из Бельгии и других стран, в частности Испании", – подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, необходимо расширять возможности Украины по сбиванию воздушных целей и защите людей на фоне ежедневной эскалации со стороны России.

Президент поблагодарил Бельгию, премьер-министра Барта де Вевера и всё правительство этой страны за поддержку Украины.

Бельгия передаст F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, недавно в Бельгию поступили три истребителя нового поколения F-35, что позволяет этой стране передать Украине ранее обещанные истребители F-16. Бельгийцы планируют сохранить эти самолеты на вооружении до 2028 года, а до конца 2029-го – передать 53 единицы Украине.

Ранее утверждалось, что в 2026 году Украина может получить от Бельгии семь истребителей F-16 (из них четыре будут использоваться для обучения украинских военных), в 2027-м – ещё пять, в 2028 году – уже 14, а в 2029 году – самую крупную партию из 27 истребителей. Всего речь идёт о 53 самолётах.

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