Сегодня утром технические работники убрали ограничительные ленты с кулуаров второго этажа.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков перед голосованием о своей отставке с должности снял ограничение доступа журналистов в кулуары.

Об этом сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний на своей странице в Facebook.

"В связи с многочисленными обращениями журналистов председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах", - говорится в сообщении.

Она отмечает, что теперь в пресс-центре на третьем этаже может работать до 200 человек, на балконе прессы в зале заседаний - 30 человек, в кулуарах второго этажа - 200 человек.

Также в соответствии с распоряжением снимаются любые ограничения на передвижение по кулуарам второго этажа.

Сейчас на втором этаже открыты все подходы к дверям, через которые выходили народные депутаты из фракции "Слуга народа". Сегодня утром технические работники убрали ограничительные ленты с кулуаров второго этажа.

Отставка Разумкова: что известно

30 сентября Дмитрий Разумков сообщил, что "Слуга народа" инициировала его отставку с поста председателя Верховной Рады. Однако впоследствии в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение о подписных листах относительно отставки Разумкова - личная инициатива лишь главы фракции Давида Арахамии. По поводу этого спикер впоследствии потроллил "слуг".

Читайте такжеРазумков рассказал, почему депутаты ускоряют его отставку20 сентября во время заседания Согласительного совета Разумков обратился к антикоррупционным органам с просьбой проверить информацию о якобы предложении депутатам взяток за поддержку "некоторых отставок".

2 октября в "Слуге народа" сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке председателя ВР и планируют начать соответствующую процедуру.

4 октября председатель Верховной Рады сообщил о запуске процедуры отзыва спикера с должности. 5 октября депутаты отстранили Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня. В провластной фракции заявляют, что вопрос отставки спикера будет голосоваться в парламенте в четверг, 7 октября.

В случае лишения его депутатского мандата Разумков намерен судиться.

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Автор: Надя Пришляк