Германия передаст Украине ненужную ТЭЦ

Отмечается, что демонтаж обойдётся примерно в 4,5 миллиона евро.

Германия передаст Украине небольшую ТЭЦ мощностью 84 мегаватта. Берлин с 2022 года постоянно предоставляет Киеву энергетическую помощь.

Издание Handelsblatt пишет, что в ближайшие месяцы НАК "Нафтогаз Украины" будет по частям доставлять ТЭЦ в Украину. Для этого потребуются различные грузовики, а также спецтранспорт для неразборных частей, таких как газовая турбина. Демонтаж обойдётся примерно в 4,5 миллиона евро.

Отмечается, что около десяти лет ТЭЦ работала на благо города Любмин. Однако после вторжения России в Украину в 2022 году поставки газа в Любмин прекратились, так как Москва остановила газопровод "Северный поток-1". Таким образом, ТЭЦ стала не нужна.

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Стоит отметить, что Россия рассчитывает выиграть войну против Украины с помощью тактики изнурения. Возможные методы: отключения электроэнергии и перебои с теплоснабжением. Для этого РФ непрерывно наносит удары по основным артериям энергоснабжения Украины: сетям, газовым месторождениям, электростанциям, подстанциям.

При этом Германия с 2022 года поставила Украине трансформаторы, генераторы, распределительные устройства и инструменты, в том числе 19 195 солнечных панелей, 412 трансформаторов и 79 генераторов, 172 распределительных устройства и 3247 специальных инструментов, а также прислала необходимый персонал.

Кроме того, федеральное правительство оказывает финансовую поддержку, прежде всего через "Фонд поддержки энергетики Украины". Эти средства используются для оказания Киеву помощи в закупке крайне необходимых запасных частей, трансформаторов, генераторов и топлива. Общий объем фонда составляет 2,4 миллиарда евро, причем треть этой суммы поступает из Германии.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Россия систематически бьет по энергетической системе Украины, уничтожая как генерацию, так и сети в целом. В связи с этим украинские власти вводили графики отключений света, чтобы избежать полного коллапса энергосистемы. Зимой 2026 года российские войска оставили города Украины еще и без отопления в лютые морозы, что украинцы героически пережили.

При этом энергетический эксперт Юрий Корольчук отмечает, что ситуация в энергосистеме Украины в конце этого лета была хуже, чем перед началом прошлой зимы. По его оценкам, температура в квартирах украинцев зимой может опуститься до 12–15°C, а отключения света будут длиться до 12 часов.

В свою очередь премьер-министр Сергей Корецкий посоветовал людям с особыми потребностями, проживающим на верхних этажах многоэтажных домов, рассмотреть вариант выезда за пределы городов.

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