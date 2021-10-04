Спикер отмечает, что все будет происходить в соответствии с законодательством и Регламентом парламента.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил о запуске процедуры отзыва спикера с должности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По представлению народного депутата Давида Арахамії (председатель фракции "Слуга народа" - УНИАН) запускается процедура отзыва председателя Верховной Рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и регламентом!",- говорится в сообщении спикера.

К своему сообщению он добавил фотокопию обращения Арахамии к Разумкову, где, в частности, отмечается, что "коллективная предложение, подписанное 175 народными депутатами Украины, вносится в Верховную Раду Украины... под предложением об отзыве с должности председателя Верховной Рады Украины Разумкова Д. А.".

Также в тексте отмечается, что соответствующие подписные листы прилагаются к этому письму.

Кроме того, отмечается, что решение о включении в повестку дня сессии ВР вопроса об отзыве с должности председателя ВР принимается на пленарном заседании, следующем за днем внесения такого предложения.

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Одновременно ВР дает поручение Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы парламента в текущем году.

Отставка Разумкова - что происходило ранее

Разумков заявил, что вопрос об отставке председателя парламента не может рассматриваться на текущей неделе. Он подчеркивает необходимость соблюдения при рассмотрении вопроса о его увольнении всех предусмотренных Регламентом Верховной Рады процедур. По словам спикера, даже если сегодня Аппарат ВР получит подписные листы для инициирования его отставки, то, согласно Регламенту, необходимо провести аудит сметы парламента и подготовить отчет председателя Верховной Рады, а также раздать эти материалы депутатам за два дня рассмотрения вопроса. Разумков отметил, что учитывая эти требования закона на текущей неделе рассмотреть вопрос о его отставке объективно невозможно.

В "Слуге народа" 2 октября сообщили, что собрали необходимое количество подписей депутатов для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова с должности председателя ВР и планируют на этой неделе начать соответствующую процедуру.

Автор: Таня Поляковская