Глава МИД заявляет, что Украина должна быть готова "отразить удар, который нанесет Россия".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия обязательно ответит на блокирование каналов NewsOne, 112 Украина и ZIK.

Читайте такжеВ Киеве националисты потребовали закрыть телеканалы "Наш" и "Интер" (фото, видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал сегодня в программе "Субботнее интервью" на Радио Свобода.

"Я думаю, что конкретно сейчас у них там есть дела более насущные, но, безусловно, они это не забудут, и ответ прилетит. Это будет", - заявил Кулеба.

"Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство, то есть, - так или иначе, знаете Россия, худшее, что уже смогла, сделала - незаконно оккупировав наши территории. Поэтому теперь мы должны быть готовы к этой ежедневной борьбе, и должны понимать, что да, когда мы жестко защищаем свои национальные интересы, - ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому", - подчеркнул глава МИД

При этом он заверил, что сейчас ведется работа, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы к ответу РФ и чтобы "отразить удар, который будет нанесен Россией".

Санкции против телеканалов Медведчука: подробности

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении народного депутата от партии "ОПЗЖ" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

4 февраля стало известно, что два человека в Верховном суде обжаловали указ президента о блокировании телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK.

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Автор: Виталий Саенко