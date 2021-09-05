Заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова оккупанты подозревают в диверсии.

Задержанному 4 сентября в оккупированном Россией Крыму первому заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову предъявлено подозрение в диверсии.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

Чубаров считает, что массовые обыски и задержания, проведенные 3-4 сентября, российские оккупанты решили закамуфлировать под диверсию, якобы совершенную группой крымских татар при посредничестве первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Джелялова.

"Как стало сегодня известно, Нариману Джелялову российскими оккупантами предъявлено подозрение в совершении им преступления, что подпадает под действие части 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет", - написал он.

По словам Чубарова, кроме Джелялова, как следует из сведений, поступающих из Крыма, подозрения по этой же статье также предъявлены двоюродным братьям Ахтемову Азизу и Ахтемову Асану.

"Известно, что Нариман Джелялов отверг выдвинутые ему российскими оккупантам сфабрикованные и выдуманные подозрения в якобы совершении им преступления и отказался сегодня участвовать в каких - либо следственных мероприятиях", - отметил глава Меджлиса.

Он добавил, что завтра, 6 сентября, в Симферополе состоятся "суды" по определению меры пресечения Нариману Джелялову, Одаманову Эльдару, Ахтемову Азизу, Ахтемову Асану и Усеинову Шевкету.

Как сообщила на странице в Facebook Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, российские оккупанты сообщили подозрения в диверсии и другим задержанным 3-4 сентября крымским татарам: Азизу Ахтемову, Асану Ахтемову, Эльдару Одаманову, Шевкету Усеинову.

Денисова также отметила, что в понедельник, 6 сентября, суд российских оккупантов в Симферополе будет избирать меру пресечения Эскендеру Ахтемову - отцу похищенного Азиза Ахтемова, и Арсену Ахтемову - брату похищенного Асана Ахтемова.

"В субботу, 5 сентября 2021 года они пришли на акцию в поддержку к зданию ФСБ, чтобы узнать, где их похищенные родственники. За это им вменяют "неповиновение законным требованиям сотрудников полиции" (ст. 19.3 КоАП РФ). Данная статья предусматривает как штраф, так и административное задержание", - написала Денисова.

Кроме этого омбудсмен добавила, что 6 сентября состоится рассмотрение по существу "дела Владислава Есипенко".

"Его страна-оккупант обвиняет в якобы "незаконном изготовлении взрывчатых веществ и хранении оружия". Украинскому гражданину грозит 18 лет лишения свободы. Именно на таком наказании настаивает сторона обвинения", - отметила Денисова.

Также омбудсмен рассказала, что в южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоится судебное заседание по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир" в отношении Эмиля Зиядинова, учителя физкультуры, которого страна-оккупант безосновательно задержала за активную гражданскую позицию относительно незаконного преследования крымских татар. Во время заседания ожидается допрос тайного свидетеля ФСБ.

Репрессии российских оккупантов в Крыму

3-4 сентября в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ РФ задержали пятерых крымских татар.

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По данным правозащитников, их задержали якобы в связи со взрывом газопровода в селе Перевальное Симферопольского района.

По фактам обысков и задержаний крымских татар прокуратура АР Крым и г. Севастополя открыла производство по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался в защиту незаконно задержанных крымских татар.

4 сентября Крымская правозащитная группа обнародовала срочное заявление о похищении пятерых крымских татар. В нем содержатся требование к России как государству-оккупанту немедленно освободить незаконно задержанных и просьба к иностранным государствам и международным организациям выразить решительный протест против действий РФ и ввести персональные санкции в отношении лиц, причастных к проведению обысков, задержаний и похищений жителей Крыма.

Авторы: Александр Топчий, Тамара Отовская