На Майдане Незалежности около 50 человек требовали от оккупационных властей РФ освободить журналиста, а от украинской власти - реагировать на незаконные действия РФ.

В центре Киева провели акцию в поддержку незаконно арестованного в оккупированном Россией Крыму журналиста Владислава Есипенко, дело которого сегодня начал рассматривать по сути подконтрольный Кремлю “Симферопольский районный суд”.

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию солидарности с заключенным журналистом на Майдан Незалежности пришли правозащитники, активисты и неравнодушные граждане, а также родные Есипенко.

Кроме того, на мероприятие пришли и родственники незаконно арестованных на территории оккупированного Крыма и РФ украинцев и экс-политзаключенные, в частности, Владимир Балух, Олег Сенцов и Станислав Асеев.

Они держали в руках плакаты с призывами к освобождению Есипенко и других узников Кремля.

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Всего в центре столицы около полусотни человек требовали от оккупационных властей РФ освободить журналиста. Участники акции также скандировали: "Крым - это Украина", "Свободу политзаключенным" и "Free Yesypenko".

Жена незаконно арестованного украинца Екатерина Есипенко отметила, что ее муж "едва пережил пытки и допросы" оккупантов.

Она отметила, что за жизнь и свободу ее мужа сейчас борются правозащитники, однако, по ее мнению, государство в этом вопросе бездействует.

Есипенко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом реагировать на незаконные действия РФ и способствовать освобождению ее мужа.

"Я предлагаю вам лично посмотреть в заплаканные глаза нашей дочери. Они говорят красноречивее меня. Я твердо верю, что Владислав и все политзаключенные вернутся домой благодаря вашим усилиям, господин президент", - сказала жена журналиста.

Владислав Есипенко: что известно об аресте

10 марта в Симферополе российская ФСБ задержала Есипенко, а затем подконтрольный Кремлю "суд" отправил его под стражу.

Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а также незаконное изготовление боеприпасов). Позже оккупанты добавили еще и подозрение в шпионаже, а также подозрение по статье 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ.

Выяснилось, что Есипенко как внештатный журналист сотрудничал с проектом Радио Свобода - "Крым.Реалии".

19 марта жена Есипенко Екатерина призвала президента Украины Владимира Зеленского и международное сообщество содействовать освобождению своего мужа. Она также заявила о давлении и пытках, их оккупанты применяли к ее мужу. Есипенко отметила, что опасается за его жизнь.

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Автор: Антонина Доломанжи