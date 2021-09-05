В посольстве США заявили, что РФ должна прекратить политические преследования в Украине.

Посольство США в Украине обнародовало заявление по поводу ареста российскими силовиками пятерых крымских татар в оккупированном Крыму.

"Мы осуждаем вчерашний арест Федеральной службой безопасности России Наримана Джеляла и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает, и прекратить политические преследования в Украине", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

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Напомним, 3 и 4 сентября 2021 года сотрудники ФСБ Российской Федерации провели 5 обысков в оккупированном Крыму, после которых задержали и повезли в неизвестном направлении пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Наримана Джеляла, Шевкета Усеинова и Асана Ахтемова.

По данным правозащитников Crimean Human Rights Group, родственники и адвокаты задержанных подали заявления в различные де-факто правоохранительные органы, однако ни один из них не сообщил о местонахождении пропавших. В частности, о местопребывании Эльдара Одаманова ничего неизвестно с 7 утра 3 сентября.

Автор: Дмитрий Захаров