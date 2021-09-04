Авторы заявления требуют от России как государства-оккупанта немедленно освободить незаконно задержанных.

Крымская правозащитная группа (Crimean Human Rights Group) обнародовала срочное заявление о похищении в оккупированном Крыму пятерых крымских татар, в том числе первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Текст заявления опубликован на странице группы в Facebook.

"3 и 4 сентября 2021 года сотрудники ФСБ Российской Федерации провели 5 обысков в оккупированном Крыму, после которых задержали и увезли в неизвестном направлении пятерых крымских татар: Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Наримана Джеляла, Шевкета Усеинова и Асана Ахтемова", - говорится в сообщении.

По данным правозащитников, родственники и адвокаты задержанных подали заявления в различные де-факто правоохранительные органы, однако ни один из них не сообщил о местонахождении пропавших. В частности, о местопребывании Эльдара Одаманова ничего неизвестно с 7 утра 3 сентября.

На момент публикации заявления известно, что обыски у Эльдара Одаманова и Азиза Ахтемова проводились якобы в связи с подрывом газопровода под Симферополем, который произошел 23 августа. Следующий обыск прошел у первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа и общественного активиста Наримана Джеляла, который открыто заявлял о грубых нарушениях прав человека в оккупированном Крыму и принимал участие в учредительном саммите "Крымской платформы" 23 августа.

Читайте такжеЗеленский сделал заявление по поводу незаконно задержанных в оккупированном Крыму крымских татар"Такие действия оккупационных властей могут квалифицироваться как насильственное исчезновение, поскольку силовые структуры лишают задержанное лицо средств связи со своими родными и адвокатами, в результате чего существует реальная угроза их здоровью и жизни", - отмечают правозащитники.

Произвольные обыски и задержания, говорится в заявлении, также стали системной практикой, которую осуществляет Российская Федерация в отношении любого, кто выражает малейшее несогласие с действиями оккупационных властей, особенно крымскотатарской общины.

Правозащитники напомнили, что в недавнем докладе генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека в Крыму зафиксировано, что за последние 3,5 лет абсолютное большинство обысков состоялась в домах крымских татар. Также 85 крымских татар находятся в местах лишения свободы в результате политически мотивированных преследований в Крыму.

"Противоправные обыски, похищения людей и постоянный рост количества политзаключенных в Крыму показывают, что усилия Украины и международного сообщества оказались недостаточными для прекращения произвола на оккупированном полуострове. Россия продолжает попирать международное право, а потому восстановление верховенства права и уважения человеческого достоинства в Крыму может произойти только при условии деоккупации полуострова", - подчеркивается в заявлении.

Его авторы требуют от России как государства-оккупанта немедленно освободить: Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Наримана Джеляла, Шевкета Усеинова и Асана Ахтемова, а также других политических заключенных.

Читайте такжеРейд незаконных обысков и задержание крымских татар в оккупированном Крыму: в МИД выразили протестТакже правозащитники обратились к иностранным государствам, международным организациям, в частности участникам "Крымской платформы". Они просят выразить решительный и совместный протест против действий РФ по новой волне обысков и арестов в оккупированном Крыму и ввести персональные санкции в отношении лиц, причастных к проведению обысков, задержаний и похищений жителей Крыма.

Как сообщал УНИАН, в Симферополе у здания ФСБ РФ задержали 40 человек, которые пришли туда для установления информации о своих родственниках, задержанных ранее.

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Автор: Тамара Отовская