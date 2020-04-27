"Решение я принял": Кличко прокомментировал задержание своего заместителя за нападение на полицейского

Мэр обещает сегодня оформить свое решение документально.

Киевский городской голова Виталий Кличко прокомментировал ночной инцидент с участием своего заместителя Владимира Слончака.

Об этом он написал в Facebook утром в понедельник.

"Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально", - заверил Кличко.

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Детали он планирует обнародовать на традиционном брифинге в КГГА в 12 часов.

Этой ночью стало известно, что в Киеве на улице Льва Толстого задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Сообщалось, что чиновник и депутат Киевсовета, которая находилась с ним в авто, устроили спор с полицией, а Слончак даже якобы ударил копа.