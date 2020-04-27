Заместителя Кличко задержали за нападение на полицейского в Киеве - нардеп (фото, видео)

За рулем автомобиля, в котором ехал замглавы КГГА Владимир Слончак, находилась нардеп Киевгорсовета Людмила Костенко. По предварительным данным, она была в состоянии алкогольного опьянения.

В Киеве на улице Льва Толстого задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", а также нардеп Александр Дубинский.

Отмечается, что правоохранители остановили автомобиль Mercedes за то, что водитель забыл включить фары. Нарушительницей оказалась народный депутат и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

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"Сбоку от Костенко сидел еще один чиновник - Слончак Владимир Викторович (он же заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий), который... постоянно говорил "да вы знаете, кто мы", "и завтра вот вас здесь и следа не будет" и тд. Так, как на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а потом вообще набросился на него с кулаками", - говорится в сообщении.

По данным нардепа Дубинского, инцидент произошел в воскресенье, 26 апреля, в 22:30. Также он сообщает, что нардеп Киевгорсовета Людмила Костенко, по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Во время общения с полицейскими пассажир указанного автомобиля - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Слончак, 1984 г.р., ударил в лицо инспектора УПП в Киеве, старшего лейтенанта полиции Мышуру, 1982 года рождения (медицинская помощь оказана без госпитализации). Правонарушитель задержан», - написал Дубинский.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля поздно вечером источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ разоблачили первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника в вымогательстве неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика.

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Также, по информации источника, в помещениях КГГА состоялись обыски. По информации "ТСН", чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений в размере 125 тыс. долл. Он действовал через посредника, который задержан сотрудниками СБУ при получении 60 тыс. долл. Также обсуждались планы получения 246 тыс. долл. по другим объектам строительства.

15 апреля Поворозник сообщил, что взяток не брал, а информация о неправомерной выгоде является ложью.