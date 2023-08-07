Конституция Украины не позволяет проводить выборы во время военного положения.

Во время действия правового режима военного положения Конституция Украины косвенно не позволяет проводить выборы в Верховную Раду Украины. Только Конституционный суд может принимать окончательное решение о возможности их проведения в этих условиях, объяснил в комментарии агентству УНИАН представитель президента в Верховной Раде Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он напомнил, что организует подготовку и проведение выборов народных депутатов Украины Центральная избирательная комиссия. Согласно Конституции и закону о выборах, именно она должна определять, когда объявить о начале избирательного процесса. А согласно статье 83 Конституции Украины, в случае окончания срока полномочий Верховной Рады Украины во время действия военного положения ее полномочия продлеваются до дня первого заседания первой сессии парламента, избранного после отмены военного положения.

Вениславский подчеркнул, что это разное видение у юристов относительно возможности проведения парламентских выборов во время военного положения. Должно быть заключение Конституционного Суда Украины относительно толкования Конституции, подчеркнул он.

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"Поэтому прямого запрета нет. Кто-то говорит, что можно во время военного положения проводить выборы. А я считаю, что косвенно Конституция не позволяет проводить такие выборы. Но окончательное решение может принять Конституционный суд, если есть разные толкования юристов", – подчеркнул вениславский.

При этом представитель президента подчеркнул, что не видит целесообразности проведения выборов в парламент Украины во время правового режима военного положения, потому что нельзя гарантировать безопасность участников избирательного процесса. Вениславский уверяет, что во фракции "Слуга народа" не обсуждался вопрос о подготовке к выборам.

"Абсолютно не обсуждался вопрос, что надо готовиться к выборам. Ни на одном уровне", – подчеркнул он.

Выборы в Украине во время войны-это надо знать

Как известно, в октябре 2023 года должны бы состояться выборы депутатов в Верховную Раду, в марте 2024 – президента Украины, а в октябре 2025 – очередные местные выборы.

28 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает проводить выборы во время войны. Это вызвало резонанс, многие политики и юристы заявили, что выборы в ВР во время военного положения не могут проводиться.

Председатель правления, координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в интервью УНИАН отметила, что правовой режим военного положения не дает возможности перезагружать Верховную Раду. То есть непосредственно запрета на проведение выборов парламента во время военного положения нет, но речь идет о том, что Рада обязана работать весь период военного положения и быть дееспособной до избрания (после прекращения режима военного положения) нового состава депутатов. Выборы организуются, когда заканчивается военное положение. До того времени действующим и работающим является парламент, избранный в 2019 году.

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