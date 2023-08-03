Прежде всего вопрос в том, как привлечь военных, защищающих страну.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность проведение выборов в Украине в ближайшей перспективе. Он подчеркнул, что без военных, которые сейчас защищают страну, выборы невозможны.

"Что касается выборов, я могу сказать, что я не понимаю, каким образом во время войны можно проводить выборы. Имейте в виду, что люди находятся непосредственно в окопах, на линии фронта... У меня простой вопрос: а как те, кто думают, что надо проводить выборы, собираются этих людей привлечь? Собираетесь ли вы провести выборы без людей в пикселях? К этому надо крайне осторожно относиться", – объяснил Данилов в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас в стране "время пикселя, право пикселя, законы пикселя".

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"Мы должны на это обращать внимание и понимать, что они являются гражданами нашей страны и они обязательно должны в этом участвовать. Я не знаю, кто мог для себя придумать, что можно судьбу страны решать без них. Это невозможно. (...) Если люди, которые защищают нашу страну, не принимают участие в выборах, то я хочу посмотреть, что это будут за выборы. Имейте в виду, что мы – страна, в которой общественное общество всегда в ответственное для страны время говорит свое слово", – резюмировал Данилов.

Выборы в Украине

В последнее время в Украине активно обсуждают тему проведения выборов. В июле глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "идет война, продолжается военное положение", а значит о выборах речи не может идти, и это определено Конституцией Украины. Такими словами он отреагировал на слухи о том, что в этом году во время войны Украина может провести парламентские выборы, когда миллионы украинских женщин уехали в Европу, спасая свою жизнь, а сотни тысяч мужчин – на фронте.

Вместе с тем, после этого спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает проводить выборы во время военного положения.

Если бы не полномасштабное вторжение России, то уже в октябре 2023 года в Украине должны были состояться очередные парламентские выборы, а в марте 2024-го – президентские.

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