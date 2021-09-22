Владимир Зеленский указал, что в Альянсе не все спокойно.

Североатлантическому альянсу необходима Украина. Без Киева НАТО будет слабее.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке.

Украинский президент отметил, что в Альянсе не все спокойно, о чем свидетельствует ситуация с оборонными контрактами с Европейским союзом.

"Мне кажется, что Украина не просто не в тупике сегодня. Я считаю, что Украина, наконец, может спокойно говорить, что без такого государства как Украина, Альянс будет слабее. И это будет выбор Альянса - хотят ли они иметь мощный Альянс, чтобы защищать страны, особенно - маленькие, которые, вступая в Североатлантический альянс, очень верили в такую ​​защиту", - подытожил Зеленский.

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21 и 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и украинская делегация находятся с визитом в США, где принимают участие в работе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В этом году она посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса COVID-19, а также сохранения окружающей среды – параллельно будет проходить несколько крупных международных форумов по изменению климата и защите окружающей среды. Общие дебаты продлятся до 27 сентября.

Выступление Владимира Зеленского состоится 22 сентября.

Генеральная Ассамблея является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов организации, каждое из которых имеет один голос. В составе Генассамблеи по состоянию на сейчас 193 государства.

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Автор: Анастасия Горбачева