Президент подчеркнул, что евроатлантический курс Украины неизменен.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и заявил, что для стран, которые хотят членства в НАТО, должна быть четкая временная перспектива.

Как сообщил Зеленский в Twitter, во время встречи он поблагодарил Столтенберга за неизменную поддержку Украины и участие представителя НАТО в саммите "Крымской платформы" в Киеве.

"Для стран, которые стремятся к членству в Альянсе, должна быть четкая временная перспектива. Евроатлантический курс нашего государства неизменен", - подчеркнул президент.

Читайте такжеКулеба назвал "четкую цель" Зеленского на новой сессии Генассамблеи ООН

21 и 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и украинская делегация находятся с визитом в США, где принимают участие в работе 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В этом году она посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса COVID-19, а также сохранения окружающей среды – параллельно будет проходить несколько крупных международных форумов по изменению климата и защите окружающей среды. Общие дебаты продлятся до 27 сентября.

Выступление Владимира Зеленского состоится 22 сентября.

Генеральная Ассамблея является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов организации, каждое из которых имеет один голос. В составе Генассамблеи по состоянию на сейчас 193 государства.

Отношения Украины и России испортились после того, как РФ пошла на агрессию – захватила украинский Крым и ворвалась на часть Донбасса. Ряд западных государств наказали российские власти за агрессию - ввели санкции.

Автор: Денис Прядко