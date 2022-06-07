Накануне стало известно, что Украина получит от Великобритании реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы в больших масштабах.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Великобритания предоставит Украине оружие, необходимое для защиты жизней украинцев.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения к украинцам, обнародованное в Telegram.

"Говорил сегодня с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Проинформировал его о ситуации на поле боя, о наших возможностях и ключевых текущих опасностях, прежде всего на Донбассе и в южных районах Украины", - сказал Зеленский.

"Благодарен премьер-министру Борису Джонсону за полное понимание наших нужд и за готовность предоставить Украине именно то оружие, которое нам так необходима, чтобы защищать жизни наших людей", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал получение Украиной реактивных систем залпового огня М270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км с высокой точностью.

В своем Twitter премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон сегодня также написал, что Лондон подарит Украине залповые реактивные системы.

Решение Британии было тесно согласовано с решением США предоставить ракетную артиллерийскую систему повышенной мобильности (HIMARS) - вариант РСЗО (MLRS).

А 4 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о начале подготовки украинских артиллерийских расчетов в Европе по применению РСЗО HIMARS и М270.

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