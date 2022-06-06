Он считает, что РСЗО в нужном количестве может изменить правила игры.

Чтобы победить в войне с Россией, Украине нужно по меньшей мере 60 реактивных систем залпового огня, а не "горстка, обещанная Великобританией и Соединенными Штатами Америки".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии The Guardian.

"Если мы получим 60 таких систем, то российские войска будут остановлены и не смогут продвигаться. Если 40, то они замедлятся, понеся большие потери. Если 20, то они продолжат наступление с большими потерями, чем сейчас", - сказал Арестович.

Он отметил, что считает РСЗО оружием, меняющим правила игры, однако было сделано недостаточно, чтобы переломить ход войны.

"Чем меньше мы получим, тем хуже будет наше положение. Наши войска будут продолжать гибнуть, а мы будем продолжать терять позиции", - подчеркнул советник главы Офиса президента.

Напомним, сегодня министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что страна передаст Украине реактивные системы залпового огня M270. По данным СМИ, сначала Украина получит три системы.

Также сообщалась, что в новую помощь Украине от США войдут реактивные системы залпового огня HIMARS.

А 4 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о начале подготовки украинских артиллерийских расчетов в Европе по применению РСЗО HIMARS и М270.

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