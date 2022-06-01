Украина от США получит РСЗО HIMARS и боеприпасы.

Новый пакет помощи США для Украины будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Президент США Джозеф Байден подчеркнул, что народ Украины продолжает вдохновлять мир своим мужеством и решительностью, отважно борясь за защиту своей страны и демократии от российской агрессии.

Он заверил, что США будут поддерживать украинских партнеров и продолжать предоставлять Украине вооружение и оборудование для защиты.

"Сегодня я объявляю новый значительный пакет помощи безопасности для оказания своевременной и критической помощи украинским военным. Благодаря дополнительному финансированию Украины, принятом при поддержке преимущественно двух партий в Конгрессе США смогут продолжать оказывать Украине больше оружия, которую они так эффективно используют для отпора российских атак", - подчеркнул Байден.

По его словам, этот новый пакет вооружит Украину передовой оружием, включая РЗСВ HIMARS с боевыми боеприпасами, чтобы защитить свою территорию от наступления России.

Ранее стало известно, что власти США официально подтвердили новый пакет помощи в сфере безопасности для украинского государства объемом 700 млн долларов.

19 мая Сенат Штатов утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи нашей стране на 40 млрд долларов.

21 мая соответствующий законопроект подписал Джозеф Байден.

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