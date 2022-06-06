Поддержка Британии в отношении Украины меняется по мере развития российской тактики.

Великобритания предоставит Украине реактивные системы залпового огня M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, пишет Reuters.

Уоллес заявил, что поддержка Британии в отношении Украины меняется по мере развития российской тактики.

"Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого использование дальнобойной артиллерии, которую силы Путина использовали без разбора, чтобы разрушить города", – заявил министр.

Предоставление систем M270 согласовано с США, поскольку их производит американская компания и для передачи третьей стороне требуется формальное разрешение Вашингтона.

Британия заявила, что украинские войска будут учиться использовать новые пусковые установки в Британии, после того как ранее объявили, что будут учить украинский персонал использовать бронетехнику.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские артиллеристы начали учения по применению HIMARS и М270.

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