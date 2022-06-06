Премьер страны подчеркнул, что Британия не может оставаться в стороне, когда Россия продолжает уничтожать мирные города.

Великобритания подарит Украине дальнобойную артиллерию, которая способна поражать цели на расстоянии 80 км.

Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

"Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия разравнивает города и убивает невинных мирных жителей. Великобритания подарит Вооруженным Силам Украины реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать непрерывную атаку России", - написал Джонсон.

Поставки Украине РСЗО ранее анонсировал британский министр обороны Бен Уоллес. По его словам, ВСУ получат пусковые установки M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км с помощью высокоточных управляемых ракет.

Отмечается, что решение Великобритании было тесно согласован с решением США подарить Киеву РСЗО высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS.

Уоллес добавил, что Великобритания также будет поставлять Украине боеприпасы M31A1 в больших масштабах.

"Великобритания поддерживает Украину в этой борьбе и берет на себя ведущую роль в обеспечении ее героических войск жизненно важным оружием, необходимым для защиты своей страны от неспровоцированного вторжения. Если международное сообщество и в дальнейшем будет поддерживать его, я верю, что Украина сможет одержать победу. Поскольку тактика России меняется, должна меняться и наша поддержка Украины. Эти высокоточные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого использование дальнобойной артиллерии, которую силы Путина без разбора использовали, чтобы разрушить города", - заявил Уоллес.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден 1 июня объявил о новом пакете вооружений для Украины, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, точное оружие, которое может поражать цели на расстоянии до 80 километров.

В зависимости от типа ракеты с установки HIMARS могут быть запущены на расстоянии от 40 до 300 км. украинская сторона получит боеприпасы, огневая мощь которых не будет превышать 70 км.

Кроме того, в пакет помощи войдут: высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы; протиартилерійські радары; радары воздушного наблюдения; Javelin и командно-пусковые модули к ним; противотанковое оружие, артиллерийские снаряды калибра 155-мм; вертолеты Ми-17; тактические машины; запасные части и оборудование.

В Госдепе при этом сообщили, что получили гарантии от украинского руководства о том, что западное оружие не будет использоваться для операций по целям в России.

На Банковой объяснили почему Украина не обстреливать Россию американскими РСЗО.

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