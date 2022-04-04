Кроме того, польский премьер раскритиковал Венгрию, в частности позицию главы правительства этой страны Орбана.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия является "основным тормозом санкций" против России. Кроме того, он раскритиковал позицию Венгрии, в частности ее премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает tvn24.pl.

"Главными тормозами являются крупнейшие и богатые страны Евросоюза. Венгрия не стала вводить санкции... Ситуация в Европе очень простая, это видно по стенограммам заседаний Совета Европы. Германия - основной тормоз санкций", - отметил Моравецкий.

Польский премьер добавил, что будет и дальше призывать своего венгерского коллегу Орбана поддержать санкции против России, а Европу отказаться от российского газа и нефти.

Моравецкий также рассказал некоторые детали нового пакета санкций против РФ. Они будут касаться технологий и экономики.

"Сегодня рубль вернулся к довоенному уровню. Что это значит? Это означает, что российская экономика защитилась от введенных санкций. Должны быть введены жесткие санкции", - подчеркнул Моравецкий.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшие дни Запад согласится на дальнейшие санкции против России в связи с войной и зверствами, совершенными в Киевской области, в частности в Буче.

Кроме того, СМИ сообщили, что ЕС готовит новый пакет санкций против России после опубликованных в СМИ кадров жутких убийств россиянами мирных жителей Бучи и других городов под Киевом. Ограничения обсудят в среду.

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