Ожидается, что послы ЕС обсудят новый пакет ограничений в среду.

ЕС готовит новый пакет санкций против России после опубликованных в СМИ кадров жутких убийств русскими мирных жителей Бучи и других городов под Киевом.

Об этом сообщает Financial Times.

Ожидается, что послы ЕС обсудят новый пакет ограничений в среду.

Существующие санкции включают запрет SWIFT для семи российских банков, блокирование экспорта ключевых технологий, закрытие воздушного пространства для российских авиалиний и замораживание активов сотен российских олигархов и чиновников, в том числе самого Путина.

Будущие ограничения, предложенные некоторыми членами ЕС, включают более индивидуальные санкции, запрет на использование российскими судами портов ЕС, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставку энергоносителей (уголь, нефть, газ), на чем давно настаивала Украина.

Трагедия в Буче: что известно

Сотни людей были убиты русской армией в городах под Киевом, которые ранее были под временной оккупацией врага.

Некоторых людей расстреливали прямо на дорогах и покидали их тела на улицах. У многих были связанные белой лентой руки.

Также нашли тело ранее пропавшей старосты села Мотыжин Бучанского района вместе с убитым мужем и сыном.

Есть факты изнасилования детей и женщин, тела некоторых россияне пытались сжечь.

Появились спутниковые фото массовых захоронений в Буче.

В Минобороны РФ свою причастность отрицают, утверждая, что кадры из Бучи и других городов являются якобы провокацией радикалов и монтажом. Хотя накануне, 1 апреля, в министерстве публично заявляли о "зачистке" населенных пунктов.

Мировая общественность возмущена новыми свидетельствами безнаказанного обращения русскими с гражданскими лицами в Украине. Глава МИД Британии Элизабет Трасс написала в Twitter, что шокирована кадрами убитых.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал еще большие санкции против России, а президент Франции Эммануэль Макрон выразил свое сочувствие и пообещал справедливое наказание виновникам.

Вас также могут заинтересовать новости: