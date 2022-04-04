Запад согласует очередные ограничения в ближайшие дни, заверил немецкий канцлер.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшие дни Запад согласится на дальнейшие санкции против России в связи с войной и зверствами, совершенными в Киевской области, в частности в Буче.

Об этом пишет DW.

Немецкий канцлер пообещал, что "Путин и его сторонники почувствуют на себе последствия" своих действий. По его словам, Германия "продолжит поставлять Украине оружие, чтобы страна могла защитить себя от российского вторжения".

В то же время высокопоставленный источник Times сообщил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет Шольца усилить давление на Россию во время его пятничного визита в Лондон.

"Бучанская резня": что известно о зверствах оккупантов на Киевщине

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. Дмитрий Комаров показал ужасные кадры из Бучи и рассказал, что жители просто плачут, когда видят хлеб. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.

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