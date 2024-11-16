Глава МИД Украины призывает Японию вместе противодействовать сотрудничеству РФ и КНДР.

Северная Корея хочет получить от России ракетные и ядерные технологии в обмен на отправку содат на войну против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Андрей Сибига сказал на совместном брифинге с главой МИД Японии Иваей Такеши в Киеве.

"По данным украинской разведки, Пхеньян стремится обменять свое участие в агрессии против Украины на доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах. Это чрезвычайно угрожающе. И все это не может не беспокоить наших партнеров, поэтому и противодействовать таким глобальным угрозам мы должны вместе", - подчеркнул Сибига.

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Глава МИД Украины отметил, что с японским коллегой обсудил военно-техническое сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном, потому что такое сотрудничество представляет прямую угрозу не только для Европы, но и для Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

"Не только Россия получает дроны, ракеты и солдат. Москва взамен усиливает Тегеран и Пхеньян", - сказал Сибига.

Он добавил, что вступление КНДР в войну России против Украины является свидетельством, что в Украине решается будущее не только европейской, но и глобальной архитектуры безопасности.

Как подчеркнул Сибига, только мощная и системная поддержка Украины может остановить Россию и принести справедливый мир. "Поражение России в Украине остановит других агрессоров и всю ось зла от захватнических планов", - сказал глава МИД Украины.

Со своей стороны, глава МИД Японии Такеши заверил в неизменной позиции его страны что Япония есть и будет вместе с Украиной.

Японский министр считает крайне тревожной ситуацию с развертыванием солдат Северной Кореи в России и их привлечение к непосредственному участию во вторжении РФ.

"Мы очень обеспокоены, потому что это очень негативно повлияет на ситуацию не только в Украине, но и в Восточной Азии... Я очень сильно осуждаю такую деятельность", - подчеркнул Такеши.

Он сказал, что с украинским коллегой договорился о проведении двустороннего диалога по вопросам безопасности на более высоком уровне.

"Это участие руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств с целью дальнейшего усиления обмена информацией и сотрудничества в сфере безопасности", - сказал Такеши.

Он заверил, что Япония будет продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по достижению справедливого и прочного мира.

КНДР и РФ

По данным Forbes, в России заметили одни из крупнейших дальнобойных САУ Северной Кореи. Это может свидетельствовать о том, что КНДР теперь поставляет Москве не только боеприпасы и живую силу, но и артиллерию.

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