Северная Корея хочет получить от России ракетные и ядерные технологии в обмен на отправку содат на войну против Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Андрей Сибига сказал на совместном брифинге с главой МИД Японии Иваей Такеши в Киеве.
"По данным украинской разведки, Пхеньян стремится обменять свое участие в агрессии против Украины на доступ к российским технологиям в ракетной, ядерной и других военных программах. Это чрезвычайно угрожающе. И все это не может не беспокоить наших партнеров, поэтому и противодействовать таким глобальным угрозам мы должны вместе", - подчеркнул Сибига.
Глава МИД Украины отметил, что с японским коллегой обсудил военно-техническое сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном, потому что такое сотрудничество представляет прямую угрозу не только для Европы, но и для Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
"Не только Россия получает дроны, ракеты и солдат. Москва взамен усиливает Тегеран и Пхеньян", - сказал Сибига.
Он добавил, что вступление КНДР в войну России против Украины является свидетельством, что в Украине решается будущее не только европейской, но и глобальной архитектуры безопасности.
Как подчеркнул Сибига, только мощная и системная поддержка Украины может остановить Россию и принести справедливый мир. "Поражение России в Украине остановит других агрессоров и всю ось зла от захватнических планов", - сказал глава МИД Украины.
Со своей стороны, глава МИД Японии Такеши заверил в неизменной позиции его страны что Япония есть и будет вместе с Украиной.
Японский министр считает крайне тревожной ситуацию с развертыванием солдат Северной Кореи в России и их привлечение к непосредственному участию во вторжении РФ.
"Мы очень обеспокоены, потому что это очень негативно повлияет на ситуацию не только в Украине, но и в Восточной Азии... Я очень сильно осуждаю такую деятельность", - подчеркнул Такеши.
Он сказал, что с украинским коллегой договорился о проведении двустороннего диалога по вопросам безопасности на более высоком уровне.
"Это участие руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств с целью дальнейшего усиления обмена информацией и сотрудничества в сфере безопасности", - сказал Такеши.
Он заверил, что Япония будет продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по достижению справедливого и прочного мира.
КНДР и РФ
По данным Forbes, в России заметили одни из крупнейших дальнобойных САУ Северной Кореи. Это может свидетельствовать о том, что КНДР теперь поставляет Москве не только боеприпасы и живую силу, но и артиллерию.